MUSEO “AUGUSTO SCHULZ”: DESPUÉS DE 60 AÑOS, SE CONCRETÓ EL TRASPASO DEL MUNICIPIO A LA PROVINCIA

La administración, uso y mantenimiento del Museo de Ciencias Naturales, ubicado en un espacio icónico de Resistencia, pasará a manos del Instituto de Cultura de la provincia para garantizar su preservación. El gobernador y el intendente rubricaron el correspondiente convenio.

El gobernador Leandro Zdero y el intendente de Resistencia, Roy Nikisch, rubricaron este martes el convenio de traspaso del Museo de Ciencias Naturales “Augusto Schulz”, del Municipio a la Provincia. El objetivo de ceder el inmueble al Instituto de Cultura del Chaco es garantizar la preservación del Patrimonio Cultural y Natural de la región.

“Después de 60 años, el museo pasa a manos de la Provincia como debía ser y esto se da en el marco de un proceso de regularización de inmuebles ubicados en Resistencia, tarea que estamos llevando adelante articuladamente con el Municipio capitalino”, subrayó el gobernador. Participaron también del acto la secretaria General de la Gobernación Carolina Meiriño y el presidente del Instituto de Cultura del Chaco Mario Zorrilla.

“El año pasado pusimos en valor este edificio con la inauguración de refacciones y tenemos muchos proyectos para seguir promoviendo este espacio de encuentro comunitario y de preservación de nuestro patrimonio natural”, aseguró Zdero.

Nikisch celebró el trabajo mancomunado con la Provincia e indicó que esta iniciativa es solo un parte de una amplia agenda de trabajo conjunta que comprende la regularización de numerosos inmuebles en la ciudad. “Estamos normalizando cuestiones que llevan años sin concretarse”, dijo el jefe comunal tras recordar que por ley, dicho traspaso debía efectuarse hace larga data.

En ese marco, recordó que el Municipio transfirió ya a la Provincia seis centros de salud y 22 establecimientos escolares. Además, mediante un convenio firmado oportunamente con la Provincia, la comuna aportó el trabajo de mensura, con personal propio, de 45 planos en beneficio de 1.374 familias, 12 de esos planos pertenecientes a la Provincia.

“Un espacio de encuentro comunitario”

El presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, señaló que la medida permite consolidar el trabajo que se viene haciendo desde la inauguración de las remodelaciones en el edificio, en julio del año pasado. “Empezamos a instalarlo dentro de la comunidad de Resistencia como un espacio no solo de difusión del patrimonio natural sino también de encuentro comunitario”, dijo. Y adelantó que se trabaja en varios proyectos urbanos para el espacio que oportunamente serán anunciados.

Meiriño, a su vez, señaló que la medida implica cumplir con la ley existente en la materia, otorgando la administración del espacio a la Provincia. “El objetivo es realzar el perfil de este Museo tan importante y proyectar mejoras y nuevas inversiones mixtas entre el sector público y el privado”, agregó.

Museo “Augusto Schulz”

Es un museo único en su tipología en la provincia, creado en 1965. Cuenta con salas de muestras permanentes de Evolución de las especies, Fósiles Mamíferos del Cuaternario y del Mesozoico (Gliptodontes, Megaterios, Stegomastodon), Fauna de Sistemas Naturales del Chaco Oriental “Chaco Húmedo”, Fauna de Sistemas Naturales del Chaco Occidental “Chaco Seco”, Diversidad de Aves y Mamíferos, Meteoritos, Antropología, Peces de ríos, esteros chaqueños y humedales, Entomología, Insectos sociales y Vida marina. Su Biblioteca especializada “Pedro Denier” cuenta con un fondo patrimonial documental de más de 7.600 ejemplares entre libros, publicaciones científicas, informes y separatas sobre la Región y América Latina.

