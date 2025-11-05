A QUÉ HORA Y CÓMO VER LA «SUPERLUNA» MÁS GRANDE Y BRILLANTE DEL AÑO ESTE MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE
Esta noche, se podrá observar la luna «más grande» del año, dado que el satélite se encontrará en su punto más cercano a la Tierra. Los detalles.
La NASA ha calculado que la Luna alcanzará una distancia de 356.833 kilómetros de la Tierra, asegurando que esta será la Superluna más cercana de 2025. Este acercamiento máximo no es solo un dato, sino que se traduce en una Luna Llena con un aumento de hasta el 30% en brillo y un 14% en tamaño, un regalo visual para cualquier observador.
A qué hora y cómo ver la «superluna» de este miércoles
La Superluna podrá ser observada sin dificultad y a simple vista desde cualquier punto de Argentina, siempre que el cielo esté despejado.
Consejos de observación: Si buscás la mejor vista, ubicate en zonas con cero contaminación lumínica (la Puna, la Patagonia, las sierras). Si estás en una ciudad (Rosario, CABA), prioriza espacios abiertos como balcones altos, miradores o grandes parques. Fuera del país, el evento será visible en América Latina, Europa y ciertas regiones de África.
Para aquellos con mal tiempo, la solución es sintonizar las transmisiones en directo de los observatorios.