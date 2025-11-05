A QUÉ HORA Y CÓMO VER LA «SUPERLUNA» MÁS GRANDE Y BRILLANTE DEL AÑO ESTE MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE

Este miércoles 5 de noviembre, el cielo será testigo de la Superluna de noviembre de 2025, un evento definido por la coincidencia de la Luna Llena con el perigeo, el punto orbital en el que el satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra.

Este alineamiento garantiza la aparición de un disco lunar con una magnitud y luminosidad incrementadas, posicionándose como la superluna más notable del año. El fenómeno será fácilmente observable sin necesidad de instrumentos ópticos desde el territorio nacional.

La NASA ha calculado que la Luna alcanzará una distancia de 356.833 kilómetros de la Tierra, asegurando que esta será la Superluna más cercana de 2025. Este acercamiento máximo no es solo un dato, sino que se traduce en una Luna Llena con un aumento de hasta el 30% en brillo y un 14% en tamaño, un regalo visual para cualquier observador.

Coincidiendo con este fenómeno, la Luna Llena de noviembre también recibe la denominación histórica de «Luna del Cazador» en el hemisferio norte, un nombre ligado a las costumbres agrícolas y de caza de antaño. Aunque esta tradición no se replica en Argentina ni en el cono sur, el evento sigue siendo una excelente invitación a disfrutar de una noche de observación astronómica.

A qué hora y cómo ver la «superluna» de este miércoles La Superluna podrá ser observada sin dificultad y a simple vista desde cualquier punto de Argentina, siempre que el cielo esté despejado.