SAN MARTIN RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ROBADA TRAS UN RÁPIDO OPERATIVO POLICIAL

Efectivos rurales de General San Martín hallaron el rodado sustraído oculto entre malezas a varios kilómetros del casco urbano.

La moto fue restituida a su dueña y continúa la investigación para identificar al autor del hecho.

En la tarde de este miércoles, agentes del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín lograron recuperar una motocicleta Corven 110 cc que había sido denunciada como robada en Colonia Campo Winter.

La intervención se originó a partir del llamado de una mujer que informó haber visto a un hombre salir de su domicilio a bordo de una moto, sin percatarse de inmediato que era de su propiedad.

Ante la denuncia, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda y, tras seguir rastros en la zona rural, encontraron el rodado oculto entre malezas a unos 18 kilómetros del casco urbano.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de General San Martín, la motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietaria bajo las formalidades legales. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para dar con el presunto autor del hecho.

