Detuvieron otra vez al ex abogado de Emerenciano Sena, ahora por amenazar a un perito

Nicolás Boniardi Cabra , quien hasta la semana pasada era colaborador del abogado Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, se entregó este miércoles a la Justicia tras una orden de detención ordenada por la fiscalía por haber amenazado a un perito durante las pericias a su celular.

Boniardi Cabra ya había estado detenido la semana pasada, acusado de filmar a los candidatos a integrar jurado popular para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski durante la instancia de selección, algo que está prohibido, dado que es fundamental garantizar la imparcialidad del proceso y proteger a los designados de posibles presiones externas.

El abogado se presentó el viernes a declarar ante la fiscal Ana González de Pacce, pero negó haber filmado a los candidatos para integrar el jurado y tampoco aportó la contraseña de su celular para que la Justicia comprobara su declaración. El teléfono, en tanto, quedó en poder de los peritos.

El martes de esta semana, Boniardi Cabra fue convocado nuevamente al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para que entregara la clave del teléfono por voluntad propia. Si bien se presentó, se negó otra vez a dar la combinación numérica y amenazó con pegarle a un perito del Gabinete Científico del Poder Judicial. Ante esta situación, se generó una discusión y el abogado fue echado del lugar.

Este miércoles, el Equipo Fiscal N°3 de Resistencia, a cargo de Rosana Soto, dispuso la detención del abogado.