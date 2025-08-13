A PESAR DE QUE LA INFLACIÓN SUBIÓ, JAVIER MILEI Y LUIS CAPUTO CELEBRARON LOS DATOS DE JULIO
El Gobierno celebró el dato de inflación de julio: 1,9% mensual y una núcleo de 1,5%, con felicitaciones cruzadas entre Milei, Caputo y Sturzenegger en sus cuentas de X.
Caputo, por su parte, destacó que la inflación mensual se mantuvo por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2017.
Otro que se sumó a la celebración fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro Luis Caputo y presidente Javier Milei”.