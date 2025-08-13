LAS BREÑAS ROBARON EN UN GERIÁTRICO Y TERMINARON DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una mujer de 32 años denunció el robo de dinero y varios elementos del interior del lugar llamado La Casona ubicado en calle Estrada.

El hecho habría ocurrido el lunes pasado, pero fue descubierto días después, cuando notaron que una llave de la cocina había desaparecido y que la puerta del sector había sido abierta. Al revisar el lugar, notaron el faltante de aproximadamente $100.000 en efectivo, una tarjeta de débito, una pava eléctrica, una luz de emergencia, utensilios de cocina y mercadería.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría local realizaron tareas de investigación que permitieron ubicar a dos personas sospechosas de 23 y 35 años de edad. Ambos fueron conducidos a la dependencia policial y en su poder se encontró parte de lo robado: la tarjeta de débito, una jarra plástica, servilletas, papel higiénico y una caja de espirales.

La fiscalía ordenó que los sujetos sean notificados de su aprehensión y que los elementos recuperados sean devueltos al establecimiento.

