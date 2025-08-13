FONTANA: DOS PERSONAS DETENIDAS POR EL ROBO DE UN CACHORRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trataría de un Pit Bull de cuatro meses que intentaban venderlo. El hecho ocurrió en el barrio 506 viviendas.

La denuncia fue realizada por una joven de 25 años, en la Comisaria Primera de Fontana, donde puso en conocimiento que su animal se habría escapado y mediante las cámaras de seguridad de un vecino, pudo observar que dos sujetos alzaron al cachorro.

De esta manera, con los datos aportados por la denunciante, los agentes realizaron un operativo de búsqueda en la zona y luego de varias horas localizaron al perro en una casa abandonada y a los presuntos autores de 20 y 26 años.

La Fiscalía en turno, dispuso la aprehensión de los jóvenes por “Supuesto Hurto”. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el cachorro fue restituido a su dueña.

