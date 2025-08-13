CHOQUE ENTRE MOTO Y UNA CAMIONETA. UN JOVEN RESULTO LESIONADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El siniestro se registró en avenida Moreno y Padre Cerqueira.

Sucedió cerca de las 14:30. Agentes de la División Patrulla Preventiva acudieron al lugar y asistieron en primera instancia al motociclista.

Participes resultaron ser una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc., color negra guiada por un ciudadano de 21 años, la otra parte una Renault Duster, color gris, en la que se movilizaba un hombre de 55 años.

Personal médico del Hospital Perrando, llego al lugar y traslado al lesionado al nosocomio. Se aguarda informe del estado de salud del joven.-

