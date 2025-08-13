CERRO PORTEÑO VS. ESTUDIANTES DE LA PLATA, POR LA COPA LIBERTADORES 2025: RESULTADO EN VIVO
El equipo de Eduardo Domínguez busca un resultado favorable en Asunción para encaminar la serie de octavos de final.
Estudiantes de La Plata afrontará este miércoles un compromiso clave en su sueño continental, cuando visite a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputará desde las 19 en el Estadio Ueno La Nueva Olla, con arbitraje del chileno Piero Maza y la asistencia en el VAR de Rodrigo Carvajal.
El conjunto platense llega a esta instancia con confianza, luego de una destacada actuación en el Grupo A, donde finalizó primero por encima del vigente campeón Botafogo, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el Pincha se consolidó como un equipo sólido y competitivo, que combina experiencia internacional con jóvenes en crecimiento.
En el plano doméstico, el equipo también atraviesa un buen presente: en el Torneo Clausura ocupa la segunda posición de la Zona A con nueve puntos, lo que reafirma su momento positivo. La meta es clara: alcanzar los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2022, cuando quedó eliminado ante Athletico Paranaense.
Por el lado del rival, Cerro Porteño logró el pase a esta fase con lo justo, terminando segundo en el Grupo G con apenas siete puntos. Sin embargo, el equipo dirigido por el argentino Diego Martínez sabe hacerse fuerte en casa y buscará sorprender a uno de los candidatos al título para volver a estar entre los ocho mejores de América después de seis años.
La clave estará en mantener el orden defensivo, aprovechar las transiciones rápidas y, sobre todo, regresar a La Plata con un resultado que le permita cerrar la serie con tranquilidad en el encuentro de vuelta. La Libertadores no da margen para el error, y el Pincha lo sabe: cada minuto cuenta en esta batalla por seguir escribiendo historia.
Cerro Porteño vs. Estudiantes: probables formaciones
- Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe. DT: Diego Martínez.
- Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Cerro Porteño vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ueno La Nueva Olla.
- Árbitro: Piero Maza.
- VAR: Rodrigo Carvajal.
- TV: Fox Sports.