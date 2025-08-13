RESISTENCIA RECUPERAN UNA AMOLADORA Y DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue aprehendido en la vía pública con el bien en poder. Luego fue restituido a la propietaria.

Hoy, en hora de la siesta, una ciudadana de 32 años, amplió su denuncia en la comisaría 14° que, un conocido del barrio Primavera, le habría sustraído varias objetos del domicilio, entre eso una amoladora Eléctrica.

Mediante la información aportadas por la denunciante, los agentes rastrillaron la zona del ilícito y al patrullar en inmediaciones del pasaje amor, dan con el supuesto autor, un hombre de 40 años, en poder tenía una amoladora marca Bosch. Tanto el demorado y el bien recuperado, fueron trasladados hacia la unidad interviniente.

Consultando con la fiscalía N°14, dispuso que el autor sea notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto” y la herramienta eléctrica incautada, sea restituida a su propietaria. Asimismo, la policía continua trabajando para dar con los objetos restantes.

