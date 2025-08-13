FONTANA INTENTARON VENDER LO QUE ROBARON PERO LOS ATRAPARON INFRAGANTI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Continua la investigacion para dar con los sospechosos.

Un hombre de 30 años del barrio Fuerte Esperanza denunció este lunes en la Comisaria Tercera de Fontana, la sustracción de un compresor de aire marca Lusqtoff y dos palas, del interior de su vivienda ubicada en el barrio Fuerte Esperanza.

Posteriormente efectivos del servicio externo de la Comisaría Segunda de la misma localidad en colaboración y realizando tareas investigativas observan a dos individuos caminando por avenida Alvear cargando un compresor y los cuales al notar la presencia policial huyeron del lugar perdiéndose de vista en zona de malezas.

Finalmente procedieron al secuestro del elemento en cuestión y más tarde el denunciante constató que era de su propiedad.

Relacionado