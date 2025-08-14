FINALIZA LA PENSIÓN POR VIUDEZ: LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER ACCEDER

Finaliza la pensión por viudez.

La reforma previsional que impulsa el gobierno modifica el acceso a los beneficios de la seguridad social. Desde agosto, la ANSES limita la pensión por viudez a quienes hayan accedido a una jubilación tradicional.

Esto excluye a quienes solo pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que no contempla el derecho a cobrar por fallecimiento del cónyuge.

Qué pasa con la pensión por viudez La pensión por viudez sigue vigente para quienes están jubilados bajo el régimen contributivo. Para acceder, se exige documentación que acredite el vínculo con la persona fallecida.

En el caso de cónyuges, se debe presentar la partida de matrimonio actualizada.

actualizada. Para convivientes, se requiere acreditar al menos cinco años de convivencia, o dos si hay hijos en común.

de convivencia, o dos si hay hijos en común. Los hijos también pueden cobrar la pensión si son menores de 18 años, solteros y no perciben otra prestación. En casos de discapacidad, no hay límite de edad.

Lo que cambia con el fin de la moratoria La moratoria previsional, que permitía regularizar aportes para acceder a la jubilación, tiene fecha de vencimiento: el 23 de marzo de 2025. Quienes no cumplan con los requisitos solo podrán acceder a la PUAM. Esta pensión equivale al 80% de la jubilación mínima y no incluye retroactivos ni pensión por viudez.