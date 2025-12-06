MUNDIAL 2026: DÍAS, HORARIOS Y SEDES CONFIRMADAS PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA EN FASE DE GRUPOS
A prepararse para lo que viene: el conjunto Albiceleste ya conoce todos los detalles para los partidos ante Austria, Argelia y Jordania.
Cuándo, dónde y a qué hora jugará la Selección Argentina el Mundial 2026
El debut será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda fecha tendrá lugar el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).