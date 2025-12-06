Mundial 2026: días, horarios y sedes confirmadas para la Selección Argentina en fase de grupos

FIFA comunicó cómo queda el fixture definitivo para la fase de grupo del Mundial 2026. Argentina, integrante del grupo J, estará acompañado por Austria, Argelia y Jordania, donde buscarán el pase a 16avos de final. Después del sorteo de este viernes comunicó cómo queda el fixture definitivo para la fase de grupo del, donde buscarán el pase a 16avos de final.

El sorteo definió las 12 zonas en las que se distribuirán los 48 seleccionados que competirán en la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta vez, el torneo será de una manera inédita, ya que contempla tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar en Miami.

Cuándo, dónde y a qué hora jugará la Selección Argentina el Mundial 2026 El debut será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda fecha tendrá lugar el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).

Si todo sale como lo planearon y el conjunto Albiceleste termina líder de su zona, deberá jugar los 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (horario sin definir).