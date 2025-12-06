MUNDIAL 2026: DÍAS, HORARIOS Y SEDES CONFIRMADAS PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA EN FASE DE GRUPOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El titular de la FIFA advirtió tarde el particular detalle de los guantes blancos que lucía el entrenador en la gala del sorteo del Mundial 2026. Mirá el momento.
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., acaparó la atención mundial. Visto por millones, el evento fue mucho más que la simple distribución de grupos: simbolizó el lanzamiento oficial de la nueva era del Mundial con 48 equipos.
Si bien la jornada tuvo varios momentos destacables, uno de los que -sin dudas- no pasó inadvertido fue el ingreso de Lionel Scaloni a la gala con la Copa del Mundo en sus manos. Más allá de que la entrada fue por demás emocionante, lo llamativo fue que el entrenador argentino fue obligado a utilizar guantes para cargar el gran premio.
Cuando le consultaron por los guantes blancos, el DT de la albiceleste no dudó en bromear: «Y… era el color que había», dijo, provocando la risa de los periodistas presentes. Luego, advirtió que estaba obligado a usarlos: «No me dejaban tocarla sin los guantes, la verdad, por protocolo. Bueno, algo incómodo, pero era lo que tocaba», cerró.