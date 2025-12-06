COLONIAS UNIDAS RECUPERARON UN TELÉFONO SUSTRAÍDO A UNA MUJER

Intervino el Servicio Externo, localizaron el celular en poder de un hombre.

Una ciudadana de 72 años solicitó presencia policial en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Santa Ana, acudió el Servicio Externo. Allí informó que en un descuido un sujeto se había llevado su teléfono.

Inmediatamente los agentes verificaron la ubicación geoposicional del celular y establecieron donde estaba, se dirigieron al lugar. Al llegar demoraron a un hombre de 41 años que tenía el celular buscado en su poder, lo secuestraron y lo trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente, el conducido fue notificado de su situación legal y puesto a disposición de la justicia, el bien fue devuelto a su dueña.

