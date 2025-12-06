ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA MUESTRA ANUAL DEL CLUB DE DÍA «EL IMPENETRABLE»
El intendente Pío Sander participó de la Muestra Anual 2025 del Club de Día, acompañado por la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander.
En este espacio, los adultos mayores presentaron los trabajos realizados en los distintos talleres que ofrece el Club. Se pudieron observar pinturas, manualidades y diversas producciones elaboradas durante el año.
Los profesores también exhibieron sus especialidades en stands preparados especialmente para la ocasión.
El coro de adultos deleitó al público con canciones, y se desarrollaron bailes y demostraciones aeróbicas que animaron la jornada.
Además, acompañaron los niños de la Escuela de Danza del profesor Ariel Gutiérrez, sumando color, energía y emoción al evento.