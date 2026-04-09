ZONA SUR  DETENIDO NUEVAMENTE POR HURTO

El hecho ocurrió en el barrio San Cayetano y fue registrado por la cámara de seguridad de la casa.

Hoy, una ciudadana de 54 años, denunció en la Comisaría Sexta Metropolitana, que una persona conocida del barrio Santa Inés, ingreso a su vivienda y sustrajo diversos objetos. Aportando el material fílmico como prueba que ayudo a identificar al presunto autor.

Tras tareas de rastrillajes en el barrio, los agentes detuvieron al hombre de 37 años, alias “El Iraki”.

Por disposición de la fiscalía en turno, el supuesto autor quedó alojado en la unidad interviniente, bajo una causa por “Supuesto Hurto”. La investigación continua, para dar con los bienes sustraídos.

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