SÁENZ PEÑA: UNA JOVEN FUE ENCONTRADA MUERTA EN UN HOTEL

Gabriela Patricia Luca, de 20 años, fue hallada muerta en el Hotel Flamenco sobre Ruta 16. Su expareja había quedado bajo sospecha, demorado y la causa se investigó como posible femicidio. Horas después, el fiscal confirmó que no hubo terceros y que la joven se quitó la vida.

La muerte de una joven de 20 años en un hotel de la Ruta Nacional 16 sacudió a Sáenz Peña y obligó a la Justicia a activar el protocolo más sensible: el de femicidio. Sin embargo, con el avance de las pericias, el caso dio un giro contundente.

La víctima fue identificada como Gabriela Patricia Luca, encargada del Hotel Flamenco, ubicado en el kilómetro 173. Su cuerpo fue hallado en el sector de ingreso del establecimiento, en una escena que desde el primer momento encendió todas las alarmas.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Segunda llegaron tras un llamado de urgencia. Allí se encontraba su expareja, Rubén Eliseo Benítez, de 23 años, quien quedó inmediatamente bajo sospecha.

El joven sostuvo que la víctima le había enviado un mensaje anticipando su decisión de quitarse la vida tras una ruptura sentimental. Además, declaró que la encontró colgada dentro de una habitación, que la bajó por sus propios medios y que intentó reanimarla trasladándola hacia el exterior.