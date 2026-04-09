SÁENZ PEÑA: UNA JOVEN FUE ENCONTRADA MUERTA EN UN HOTEL
Gabriela Patricia Luca, de 20 años, fue hallada muerta en el Hotel Flamenco sobre Ruta 16. Su expareja había quedado bajo sospecha, demorado y la causa se investigó como posible femicidio. Horas después, el fiscal confirmó que no hubo terceros y que la joven se quitó la vida.
La muerte de una joven de 20 años en un hotel de la Ruta Nacional 16 sacudió a Sáenz Peña y obligó a la Justicia a activar el protocolo más sensible: el de femicidio. Sin embargo, con el avance de las pericias, el caso dio un giro contundente.
La víctima fue identificada como Gabriela Patricia Luca, encargada del Hotel Flamenco, ubicado en el kilómetro 173. Su cuerpo fue hallado en el sector de ingreso del establecimiento, en una escena que desde el primer momento encendió todas las alarmas.
El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Segunda llegaron tras un llamado de urgencia. Allí se encontraba su expareja, Rubén Eliseo Benítez, de 23 años, quien quedó inmediatamente bajo sospecha.
El joven sostuvo que la víctima le había enviado un mensaje anticipando su decisión de quitarse la vida tras una ruptura sentimental. Además, declaró que la encontró colgada dentro de una habitación, que la bajó por sus propios medios y que intentó reanimarla trasladándola hacia el exterior.
SOSPECHA DE FEMICIDIO, LUEGO DESCARTADO
Primeramente ante la gravedad del caso, el fiscal de turno, doctor César Luis Collado, ordenó activar el protocolo de femicidio y dispuso la demora del joven, mientras se desplegaba un amplio operativo pericial.
Durante varias horas, la causa se movió bajo la hipótesis de un posible crimen, con intervención del Gabinete Científico, médico policial y Bomberos, que trabajaron en la escena en busca de indicios clave.
Sin embargo, el avance de las pericias forenses, el análisis de las cámaras de seguridad del hotel y los testimonios del entorno familiar marcaron un punto de inflexión. Fue el propio fiscal quien confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven se quitó la vida.
El caso, que comenzó envuelto en sospechas de femicidio y con un joven bajo la lupa, terminó dando un giro drástico en pocas horas. Aun así, deja al descubierto una escena cargada de dolor.
LINEAS DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN
Si estás pasando por un momento difícil o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarte con líneas de Asistencia en Chaco
Guardia de Salud Mental (Resistencia): Podés llamar al 3625-270134 (número de contacto directo en Resistencia).
Hospital Perrando (Resistencia): Cuenta con líneas de asistencia en los números 3624-618432 y 3624-814825.
Línea Local de Prevención: El número 0800-888-3364 atiende las 24 horas