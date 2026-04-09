RESISTENCIA DEMORAN A UN HOMBRE DE 60 AÑOS POR EL HURTO DE PRENDAS EN UN COMERCIO DE LA PEATONAL

Efectivos de la División Caminantes intervinieron tras un desorden en la vía pública y descubrieron que el sujeto tenía en su poder mercadería sustraída de un conocido local de la zona.

Un hombre de 60 años fue demorado hoy por la tarde en pleno centro de la ciudad, luego de ser sorprendido con indumentaria que habría sustraído de un comercio ubicado en la Peatonal Arturo Illia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19:10, cuando personal de la División Caminantes que realizaba tareas de prevención detectó a un sujeto que ocasionaba disturbios en la vía pública, a la altura del número 36 de la mencionada peatonal. Al ser interceptado para su identificación, los agentes hallaron entre sus pertenencias una prenda de vestir —específicamente una babucha color negro marca Bautic— de la cual no pudo acreditar propiedad ni procedencia.

Reconocimiento y secuestro

Mientras se realizaba el acta de secuestro formal ante testigos, un empleado de un comercio de la zona se acercó al lugar y reconoció la prenda como parte del stock del local, valuada en aproximadamente 20.000 pesos. Tras confirmar el faltante, el trabajador se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente.

El demorado fue trasladado inicialmente en el móvil policial hacia la División de Medicina Legal para el examen de rigor y, posteriormente, quedó alojado en la Comisaría Primera Metropolitana bajo la causa de «Supuesto Hurto».

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