PRESIDENCIA DE LA PLAZA CAE UN JOVEN TRAS EL ROBO Y FAENA DE GANADO MENOR EN UN CAMPO SOBRE LA RUTA 16

En un operativo cerrojo realizado por la Sección Rural logró recuperar carne caprina y secuestrar un caballo utilizado en el hecho. Hay un detenido y otros tres sospechosos ya identificados.

Un operativo desplegado este miércoles al mediodía culminó con la detención de un joven de 20 años y el secuestro de una importante cantidad de producto cárnico, tras una denuncia por abigeato en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 118 de la Ruta Nacional N° 16.

El hecho fue alertado por el propietario del campo, quien denunció que personas desconocidas habían ingresado al sector de corrales durante la noche previa para sustraer cinco chivos. Según el testimonio de un familiar que presenció la huida, los autores —conocidos de la zona— se movilizaban a caballo y habrían faenado a los animales en el lugar antes de escapar.

Seguimiento y rastrillaje*

El personal rural iniciaron un seguimiento de rastros que los llevó hasta una zona de quintas. Allí, divisaron a uno de los sospechosos que circulaba en una yegua de pelaje tostado. Al notar la presencia policial, el sujeto emprendió una fuga al galope hacia un sector de montes y malezas. Tras un «operativo cerrojo», el joven abandonó el animal y continuó la huida a pie, lográndose el secuestro del equino en el lugar.

Minutos más tarde, la investigación condujo a los uniformados hasta el domicilio de un familiar del implicado, quien decidió entregarlo de forma voluntaria para evitar complicaciones legales. El individuo salió de la vivienda sin oponer resistencia y fue trasladado a la dependencia policial.

Recuperan lo robado

En el marco de la investigación, la policía realizó verificaciones en dos domicilios vinculados a los presuntos autores. En una vivienda de la Quinta 19, una familiar del detenido hizo entrega de una chiva faenada, costillares, paletas y una cabeza caprina. Posteriormente, en otra finca de la Quinta 04, se entregaron voluntariamente otras dos chivas faenadas. En total, se secuestraron 50 kilogramos de producto cárnico.

La Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la Dra. Noelia Beatriz Miño, dispuso la aprehensión formal del joven bajo la causa “Supuesto Hurto de Ganado Menor”. En tanto, se continúa con las tareas de rigor para dar con el paradero de los otros tres hombres implicados, quienes ya se encuentran identificados.

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