AVIA TERAI  FUE SORPRENDIDO CON UN ARMA EN SU PODER

Los agentes de la Comisaría local identificaron a un hombre de 60 años con una escopeta sin documentación

En operativos de prevención de ilícitos y contravenciones a las leyes, los agentes realizaban patrullajes y controles vehiculares por las rutas y caminos de la localidad.

Cerca de las 18.30, por la ruta 16 demoraron una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 60 años. Al verificar el vehículo constataron que este tenía una escopeta y cartuchos sin documentaciones.

Procedieron al secuestro de la escopeta calibre 28 milímetros con 15 cartuchos del mismo calibre y correaje portacartuchos. Se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino con intervención de la Fiscalía en turno.

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