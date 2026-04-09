RESISTENCIA CLAUSURAN UN TALLER MECÁNICO Y SECUESTRAN MOTOPARTES CON PEDIDO ACTIVO

El operativo incluyó inspecciones en tres locales. En uno de ellos detectaron un motor con pedido vigente, lo que derivó en el secuestro de elementos y notificó una causa por encubrimiento.

La División Registro y Control de Talleres de la Policía del Chaco, llevó adelante inspecciones en distintos puntos de Resistencia, donde detectó irregularidades administrativas y el hallazgo de una motoparte con pedido activo.

Hoy, durante la siesta y tarde, los efectivos llevaron adelante tareas de fiscalización en tres talleres dedicados a la reparación de motovehículos.

Durante los operativos, se controlaron un total de 24 motocicletas, 11 motores y 5 chasis, verificando la documentación correspondiente, libros de registro y procedencia de los rodados, en cumplimiento de la normativa vigente.

En dos de los locales inspeccionados, un taller ubicado sobre calle Honduras y otro sobre avenida Las Heras, los propietarios fueron notificados por falta de habilitación municipal. No obstante, los vehículos y motopartes revisados no presentaron impedimentos legales.

La situación más relevante se registró en un taller ubicado sobre avenida Soberanía, donde los efectivos detectaron un motor con pedido activo de secuestro, vinculado a una causa previa. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motoparte y otros elementos relacionados, como llantas, carenado y asiento.

Asimismo, el propietario del lugar fue notificado en una causa por “supuesto encubrimiento”, en libertad, por disposición de la Fiscalía en turno. En paralelo, el taller fue clausurado por personal municipal debido a irregularidades en su habilitación.

Las autoridades adelantaron que este tipo de operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad y enmarcan en la Ley Orgánica Policial y el Código de Faltas provincial, con el objetivo de prevenir delitos vinculados al robo y comercialización ilegal de motovehículos y sus partes.

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