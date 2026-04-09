FONTANA FUERON DEMORADOS CON HERRAMIENTAS Y UNA RÉPLICA DE ARMA DE FUEGO

Llevaban palas, bombas de agua, un taladro y un arma de aire comprimido. La causa fue caratulada como “supuesta investigación actuada”.

Anoche, dos hombres fueron interceptados en la vía pública durante un operativo en la ciudad de Fontana, transportaban diversos objetos cuya procedencia no pudieron acreditar, entre ellos una réplica de arma de fuego.

Alrededor de las 22:00 en inmediaciones de calle Ceibo al 1200, los efectivos del Servicio Externo de la Comisarìa Primera de Fontana, interceptaron a dos personas, un joven de 26 y un hombre de 45 años, quienes circulaban por la zona con varios elementos.

Durante el palpado preventivo, los agentes hallaron entre las prendas de uno de ellos una réplica de arma de fuego de aire comprimido, similar a una pistola Bersa Thunder 9 Pro, la cual fue secuestrada junto a otros objetos, como ser, cinco palas (tres de ellas anchas), dos bombas de agua y un taladro, elementos cuya propiedad no pudo ser justificada por los demorados al momento del procedimiento.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, previo paso por Medicina Legal, y quedaron en carácter de conducidos mientras se avanza con la investigación para determinar el origen de los objetos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se ordenó que permanezcan demorados a la espera de la posible denuncia de algún damnificado. En caso de no registrarse presentaciones, se prevé que sean notificados de las actuaciones y recuperen la libertad en las primeras horas del día siguiente. La causa fue caratulada como “supuesta investigación actuada”.

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