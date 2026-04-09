DEMORAN A UN MENOR ACUSADO DE VARIOS ROBOS Y RECUPERAN TODOS LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

El adolescente fue señalado por tres damnificados. La Policía logró secuestrar los objetos y la Justicia ordenó su entrega a la familia.

Un adolescente de 16 años fue demorado en Resistencia acusado de protagonizar varios hechos de hurto y robo en el asentamiento Ávalos. La Policía recuperó la totalidad de los elementos denunciados.

Ayer, tres vecinos denunciaron en la Comisaría Duodécima Metropolitana, la sustracción de distintos objetos desde sus domicilios, identificando como presunto autor a un joven de 16 años de la zona. Entre los elementos denunciados se encontraban una bolsa de pesca con accesorios, herramientas, cables y varios ventiladores.

A partir de las tareas investigativas y recorridas en el barrio, personal policial logró ubicar al sospechoso, quien fue demorado y tenía en su poder las pertenencias denunciadas como sustraídas.

En el lugar se procedió al secuestro de los objetos, los cuales posteriormente fueron restituidos a sus propietarios por disposición de la Fiscalía N° 1, a cargo de la doctora Ingrid Wenner.

En cuanto al menor, se dio intervención al Juzgado del Menor en turno, desde donde se dispuso que sea entregado a su progenitora y que comparezca junto a ella en sede judicial. La causa fue caratulada como “supuesto hurto” y “supuesto robo”, y continúa su curso con intervención de la Justicia.

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