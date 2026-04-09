RESISTENCIA INTENTÓ ROBAR CON UN ARMA CASERA PERO TERMINÒ DETENIDO

El sospechoso ingresó a una vivienda y amenazó a un joven para robarle el celular. Fue interceptado por la Policía tras un alerta vecinal.

Un joven de 21 años fue detenido luego de protagonizar un intento de robo con arma, tras ser perseguido por vecinos que alertaron a la Policía.

Cerca de la medianoche, en inmediaciones de las calles Haití y San Lorenzo, donde efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron tras advertir una situación sospechosa mientras realizaban tareas de prevención, al arribar al lugar observaron a un grupo de personas que perseguían a un sujeto mientras gritaban que había cometido un robo. Ante esta situación, los agentes actuaron de inmediato y lograron demorar al sospechoso, siendo un joven de 21 años.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un teléfono celular marca Samsung modelo A13, el cual había sido sustraído, y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, consistente en un caño de hierro de aproximadamente 40 centímetros.

Minutos después se presentó el damnificado, un joven 18 años, quien denunció que el detenido había ingresado a su vivienda y, bajo amenazas con el arma, le exigió la entrega de su celular. Por temor, la joven accedió, tras lo cual el autor se dio a la fuga por la parte trasera del inmueble.

El damnificado radicó la denuncia correspondiente, mientras que el aprehendido fue examinado por personal médico policial y quedó a disposición de la Fiscalía en turno, que dispuso su notificación en la causa por “robo con arma en grado de tentativa”.

En tanto, el teléfono recuperado será restituido a su propietario, mientras continúan las actuaciones judiciales.

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