AREA METROPOLITANA PATRULLA PREVENTIVA DETUVO A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA

Efectivos de la División Patrulla Preventiva procedieron a la demora de un ciudadano de 34 años que contaba con una orden de detención pendiente ante la justicia correccional.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 08:50 en la intersección de calle Mitre y Lino Torres. Allí, el personal policial que circulaba, interceptó al sujeto para un control de rutina. Al verificar sus datos a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), los uniformados constataron que sobre el individuo persistía un pedido de aprehensión.

En los registros informáticos, figuraba la orden de detención que había sido emitida el 11 de diciembre de 2025 por el Juzgado Correccional N° 3 de Resistencia. El hombre se encontraba vinculado a una causa por «Supuestas Amenazas con Armas (dos hechos) en Concurso Real con Daño».

Tras ser identificado, el demorado fue trasladado a la División Medicina Legal para el examen médico de rigor y posteriormente derivado a la Comisaría Duodécima, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente a los fines legales.

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