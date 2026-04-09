MÁS INVERSION EN SEGURIDAD INAUGURARON LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA SEXTA EN PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA

Cuenta con 200 metros cuadrados, ocho nuevas celdas, entre otros espacios para un mejor trabajo para el personal policial.

En la tarde de ayer, se inauguró las refacciones y ampliación de las instalaciones de la Comisaría Sexta de esa ciudad. El acto estuvo encabezado por el gobernador de la provincia del Chaco Arq. Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad Dr. Hugo Matkovich, el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, el jefe de la Policía del Chaco, Comisario General ® Fernando Javier Romero, el Sub jefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva, el Intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, entre otras autoridades provinciales, municipales y policiales.

Las nuevas instalaciones cuentan con 200 metros cuadrados, ocho nuevas celdas, sanitarios y diferentes mejoras en sus espacios.

El gobernador Leandro Zdero indicó que, las obras se ejecutan con recursos propios y forman parte de una política sostenida para mejorar el sistema penitenciario.

Por otra parte, el Ministro de Seguridad, Hugo Matkovich manifestó que la dependencia cuenta con nuevas celdas con capacidad reducida, acorde al rol preventivo de la policía. Además resalto que: “La tarea del policía no es custodiar presos, sino prevenir el delito. Por eso avanzamos en un nuevo esquema organizativo”, indicó.

Por otro lado, el jefe de Policía Comisario General ® Fernando Romero destacó el impacto positivo de la obra ya que esas refacciones brindan mejores condiciones tanto al personal policial como a los vecinos que acuden a la comisaría y es un paso importante para fortalecer la seguridad en la zona sur de Sáenz Peña.

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