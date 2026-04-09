SAENZ PEÑA RECUPERAN UNA BICICLETA ROBADA TRAS RASTREARLA EN REDES SOCIALES Y DEMORAN A UN SOSPECHOSO POR HURTO

Anoche, personal de Investigaciones de Sáenz Peña logró recuperar una bicicleta robada que era ofrecida a la venta en redes sociales, en el marco de una causa por hurto. En paralelo, otro procedimiento permitió demorar a un hombre vinculado a hechos similares.

La primera intervención se dio a eso de las 20:30, en el relación a una causa por “supuesto hurto” que tenía como damnificada a una joven de 20 años, a quien semanas atrás le habían sustraído su bicicleta desde la vereda de su domicilio en el barrio Ex Aeroclub.

A partir de tareas investigativas, efectivos policiales detectaron una publicación en la plataforma Marketplace de Facebook donde se ofrecía a la venta un rodado de similares características. Ante esta situación, los agentes se hicieron pasar por compradores y coordinaron un encuentro en el barrio Ensanche Sur.

En el lugar, lograron el secuestro de la bicicleta en poder de una mujer de 45 años, quien la entregó de manera voluntaria y manifestó haberla adquirido de buena fe a un sujeto del que solo aportó un nombre. Por disposición de la Fiscalía N° 1, a cargo del doctor César Collado, el rodado será restituido a su propietaria una vez acreditada su titularidad.

En un segundo procedimiento, realizado en el barrio Belgrano, efectivos demoraron a un hombre de 32 años que se encontraba provocando disturbios en la vía pública.

Al verificar sus antecedentes, los investigadores determinaron que el mismo estaría vinculado a una causa por “supuesto hurto” denunciada por una vecina de la ciudad, quien lo señalaba como presunto autor en dos hechos ocurridos meses atrás.

El sujeto fue examinado por personal médico y posteriormente trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó a disposición de la Justicia.

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