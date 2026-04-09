DETUVIERON A “CARAVANA” DENUNCIADO POR TODOS LOS VECINOS Y CON CUATRO PEDIDOS DE CAPTURA

Lo encontraron oculto en el barrio Raota, lo pusieron ante la justicia.

Los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta llevaban a cabo investigaciones sobre un sujeto involucrado en varias causas por múltiples denuncias de sus vecinos y era buscado por la justicia. Supieron que este hombre merodeaba los barrios Barberán y Raota donde se ocultaba luego de cometer sus ilícitos.

Este mediodía, los agentes supieron que el buscado se habría ocultado en una casa del barrio Raota por la calle Parcianello se dirigieron al lugar y allí lo localizaron. Primeramente se resistió pero al verse rodeado se entregó a la justicia. Lo condujeron a la División Medicina Legal donde fue examinado por el médico en turno.

Los datos del joven de 29 años fueron cotejados con el Sistema de Gestión Biométrica que arrojó cuatro pedidos de captura por las causas Supuesto Robo, Supuesto Robo en Grado de Tentativa, Supuesta Resistencia Contra la Autoridad, y Supuestas Lesiones en Contexto de Violencia de Género.

El hombre fue conducido y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía en turno.

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