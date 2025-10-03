ZONA SUR DE RESISTENCIA POLICÍAS RECUPERARON UN ARTEFACTO ELÉCTRICO QUE FUE SUSTRAÍDO DE UN CENTRO DE SALUD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven fue aprehendido por sacar el aparato del centro asistencial ubicado en Villa Libertad.

Pasado el mediodía de este viernes, el personal de la Comisaría Séptima de Resistencia y efectivos del servicio externo de la misma dependencia recuperaron un foco y aprehendieron a un joven de 18 años en calle Duvivier y Fortín Rivadavia de la capital chaqueña.

El ciudadano fue aprehendido por sustraer el artefacto eléctrico del Centro Salud de Villa Libertad “Dra. Alicia Moreau de Justo” ubicado en Avenida Las Heras N° 1695.

Tras tareas investigativas y la observación de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron dar con el autor del hecho donde además secuestraron un pantalón y una remera.

Consultado con la Fiscalia interviniente se realizó la entrega del aparato al denunciante y el joven fue puesto a disposición de la justicia bajo la causa de “Supuesto Robo”.

Relacionado