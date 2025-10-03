QUITILIPI: ASISTENCIA DEL INTENDENTE ARIEL LOVEY A FAMILIAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL EN LA ZONA RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un gesto de compromiso con la comunidad, el intendente Ariel Lovey ha estado brindando asistencia a las familias afectadas por las intensas lluvias de los últimos días en la zona rural de Quitilipi. Se trasladó al paraje La Riconada, y continuó su labor en El Tacuruzal.

Durante su visita a La Riconada, el intendente Lovey se reunió con los vecinos, escuchando atentamente sus preocupaciones y necesidades. “Es fundamental estar cerca de nuestra gente en los momentos difíciles”, declaró Lovey, acentuando la relevancia de la respuesta institucional ante situaciones de emergencia.

Las severas lluvias y los vientos fuertes han dejado a numerosas familias en condiciones críticas, dañando sus hogares y medios de vida. La intervención del intendente busca ofrecer alivio inmediato y apoyo para la recuperación de estas comunidades.

El esfuerzo conjunto entre el gobierno local y los ciudadanos será esencial para superar esta situación adversa. El intendente Lovey reafirma su compromiso de trabajar junto a la comunidad para reconstruir lo dañado en La Riconada, El Tacuruzal y las áreas afectadas.

