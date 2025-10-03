INSÓLITO: ESPERT COBRÓ EN UN DÍA LO QUE UN ARGENTINO GANA EN 16 AÑOS DE TRABAJO
El diputado libertario aseguró que le cobró U$S 200.000 a Fred Machado por una consulta técnica, pero eso es el equivalente a 198 sueldos promedio.
Para ganar esos 198 sueldos completos el empleado promedio tendría que trabajar en blanco durante 16 años y medio, sin interrupciones y sin tener que pagar cuentas de servicios, deudas o alimentos, entre otros gastos.
El primer contacto entre José Luis Espert y Federico «Fred» Machado se habría dado en 2019, en el Hipódromo de San Isidro, donde el empresario le presentó halagos y fondos al economista.
En su descargo de esta semana, Espert aseguró que Machado le pagó U$S 200.000 como adelanto por su trabajo de consultoría en una minera de Guatemala propiedad del empresario, que finalmente se frustró por la pandemia.
Machado, de 57 años, está detenido desde 2021 en su casa de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser acusado por la justicia de los Estados Unidos de supuesto lavado de dinero del narcotráfico, entre otros delitos.