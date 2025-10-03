Insólito: Espert cobró en un día lo que un argentino gana en 16 años de trabajo

Los números de José Luis Espert no cierran. O sí, pero no con la explicación que dio sobre por qué el empresario Fred Machado le pagó en 2019 un adelanto de 200.000 dólares por un trabajo de consultoría que no realizó.

En vez de dar su servicio de consultoría, el economista devenido diputado libertario viajó varias veces en el avión del empresario y hasta su exjefe de campaña, Nazareno Etchepare, dio detalles de como se conocieron gracias a «dos empresarios de muy buena reputación»

Para el público, que lleva dos años viendo cómo los salarios sufren la pérdida del poder adquisitivo aunque el Gobierno acuse una inflación anual de dos dígitos, la explicación de José Luis Espert es sospechosa, como mínimo, en incendiaria: esa suma equivale a 16 sueldos promedio de un trabajador argentino.

Tomando como referencia el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en julio de 2025 fue de $1.510.680, se puede calcular el tiempo que le demandaría a un asalariado registrado alcanzar la suma que Espert recibió «por adelantado».