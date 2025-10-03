ÁNGEL DI MARÍA SORPRENDIÓ AL COMPARARSE CON FRANCO MASTANTUONO: «TIENE MÁS CALIDAD QUE YO»

Además, destacó su madurez: “Para tener 18 años y hacer lo que hace, me parece que tiene muchísima personalidad. Me alegra que un argentino vuelva a estar en el Real Madrid y que nos represente de la manera en que lo está haciendo él”.

El elogio de Di María refleja no solo el talento precoz de Mastantuono, sino también la ilusión que despierta en los hinchas argentinos ver a un juvenil con semejante proyección en uno de los clubes más grandes del mundo. El tiempo dirá si su carrera logra sostener las expectativas, pero por ahora ya logró algo enorme: ser comparado con uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la Argentina.