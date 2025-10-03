INAUGURACIÓN DE LA GERENCIA ZONA NORTE DE SECHEEP EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este 3 de octubre, en el marco del 89° aniversario de la ciudad, el intendente Pío Sander participó de la inauguración de la nueva Gerencia Zona Norte de SECHEEP en Juan José Castelli.

El jefe comunal acompañó al gobernador Leandro Zdero en el acto oficial, que incluyó el tradicional corte de cintas y la recorrida por las oficinas recientemente remodeladas.

De la ceremonia también participaron la vicegobernadora Silvana Lorena Schneider, el presidente de SECHEEP José Bistoletti, diputados provinciales, concejales y funcionarios del gabinete municipal, quienes destacaron la importancia de esta nueva sede para mejorar la atención y los servicios a los vecinos de toda la comunidad

