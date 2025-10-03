La historia de Lautaro Rivero: de vender alfajores en la calle a la Selección Argentina

El regreso al Millonario le permitió mostrar su nivel en la élite del fútbol argentino. Pese a lesiones y partidos como suplente, logró hacerse un lugar en el once titular, superando a defensores de renombre como Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, y participó en los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Su rendimiento llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó por primera vez a la selección absoluta, sin haber pasado por divisiones juveniles del combinado nacional.

Rivero formará parte de la delegación argentina que enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en Miami y a Puerto Rico el 13 de octubre en Chicago durante la fecha FIFA, compartiendo lista con otras sorpresas como Facundo Cambeses de Racing y los jugadores del Palmeiras Aníbal Moreno y José Manuel López. Su historia de esfuerzo, superación y talento promete convertirse en un ejemplo dentro y fuera de la cancha.