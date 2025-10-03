SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisarìa Novena Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ANGEL DANIEL CHAVEZ, de 32 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello corto negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: una chomba color verde con azul, con letras y números, short negro de futbol y una zapatilla viejas, color negro. Se le ha visto por última vez en Av. Lonardi Nº 2800 en fecha 01/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisarìa Novena Metropolitana al 3624445727 o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado