ZONA RURAL RESISTENCIA HALLAN UN CABALLO ROBADO EN UNA ZONA RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El animal había sido sustraído días atrás y fue encontrado oculto en una zona boscosa.

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana lograron recuperar un caballo que había sido denunciado como sustraído por un productor de la zona.

Según informó la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, la investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 45 años, fue quien advirtió la desaparición de su equino de pelaje gateado el pasado 31 de octubre.

Tras varias entrevistas con vecinos y un rastrillaje en la zona, los uniformados localizaron al animal amarrado en una zona boscosa, a unos 5 kilómetros del acceso al campo.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, el caballo fue restituido a su propietario bajo acta. Las diligencias investigativas continúan para dar con el responsable del hecho.

Relacionado