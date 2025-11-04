ENCUENTRO NACIONAL EN SANTA FE PROCESALISTAS HOMENAJEARON AL PROFESOR JORGE W. PEYRANO

Especialistas en derecho procesal de todo el país homenajearon al profesor Jorge W. Peyrano. Fue durante el decimotercer encuentro nacional de la comisión de jóvenes procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Penal que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe.

El homenaje estuvo a cargo de Sergio Barberio y Fernando Heñin (juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia) quienes describieron a Peyrano como «una figura fundamental del Derecho Procesal argentino y maestro de generaciones de juristas. En especial en el claustro docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde supo formar a generaciones de profesionales en el grado y posgrado».

Además, destacaron «su legado académico, generosidad intelectual e inagotable compromiso con la enseñanza y el desarrollo del pensamiento procesal» y remarcaron que » supo inspirar, con su palabra y su ejemplo, el camino de tantos y tantas Procesalistas en el país y en el mundo».

Heñin, por su parte, reflexionó: «se dice que es Maestro quien transmite no solo conocimientos, sino también valores, herramientas y un sentido crítico a los estudiantes, y cuya obra y enseñanzas trascienden en cualquier arte o ciencia, aún después de la muerte. Creo que Jorge Peyrano con creces tiene ganado ese título y su legado tiene que servirnos de norte, muy especialmente para los jóvenes procesalistas».