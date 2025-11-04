RESISTENCIA PATRULLA PREVENTIVA DETIENE A UN HOMBRE BUSCADO POR HURTO
Quedò a disposición de la Justicia.
Alrededor de las 16 de este martes, los efectivos de la División Patrulla Preventiva demoraron a un hombre de 41 años en la calle Carlos Gardel al 1200. Al ingresar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.), detectaron que era buscado en una causa por supuesto hurto.
Por este motivo trasladaron al hombre a la Comisaria Tercera de Resistencia donde quedó a disposición de la Justicia.