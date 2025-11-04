MENOR HALLADA SANA Y SALVA
La Policía del Chaco – Comisaría Tres Isletas informa que fue habida la menor LOURDES DENISE CIFUENTE en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, encontrándose en buen estado de salud.
De inmediato se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Raquel Maldonado, realizándose las diligencias judiciales de rigor correspondientes.
Asimismo, se desactiva el protocolo de búsqueda, y los familiares de la joven fueron debidamente informados.
Agradecemos profundamente la colaboración de toda la comunidad, medios de comunicación y usuarios de redes sociales, cuyo aporte fue fundamental para lograr este resultado.
Entre todos nos ayudamos.
Gracias – Policía del Chaco / Comisaría Tres Isletas.