INTERPROVINCIAL INTENTABAN VENDER UNA CAMIONETA CON MOTOR Y CHASIS ADULTERADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se encontraba en un lavadero de la capital de Corrientes.

En un operativo coordinado entre fuerzas policiales de distintas provincias, fue secuestrada una camioneta Toyota Hilux 4×4 color gris, que presentaba adulteraciones en su número de motor, chasis y cristales. El procedimiento se llevó a cabo en un lavadero ubicado en calle Pío XII Nº 1.900, en la ciudad de Corrientes.

La Dirección Inteligencia Criminal inició la pesquisa tras recibir información sobre un hombre que estaría ofreciendo en venta una camioneta de dudosa procedencia. Tras consultar a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se constató que el vehículo está registrado en la provincia de Santa Fe.

El titular fue contactado telefónicamente y confirmó que poseía su camioneta y no tiene intención de venderla. Además, denunció que meses atrás le fueron sustraídas las chapas patentes, lo que reforzó la hipótesis de que el rodado hallado era apócrifo.

Operativo en Corrientes

Con la información recabada, se coordinó un operativo con la Dirección de Investigación Criminal de Corrientes. En el lugar, se verificó que la camioneta presentaba adulteraciones en sus elementos identificatorios, motor y chasis, por lo que se procedió a su secuestro.

El propietario del lavadero mencionó que la camioneta fue dejada por un hombre, quien solo proporcionó un número telefónico. Al intentar contactarlo, no se obtuvo respuesta.

Finalmente el vehículo fue trasladado a la unidad policial correspondiente y quedó a disposición de la fiscalía en turno de la provincia de Corrientes.

Relacionado