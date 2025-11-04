UNA CONDUCTORA SE DESCOMPENSÓ Y CHOCÓ CONTRA EL GUARDARRAÍL

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 15,5, frente al Jardín Escuela de Arte de Resistencia.

Según informó la Policía, el siniestro involucró a un automóvil Toyota Etios, blanco, que era conducido por una mujer de 44 años.

La conductora manifestó que se desvaneció al tomar una curva, lo que provocó que el vehículo impactara contra el guardarrail del cantero central.

Al lugar acudieron agentes de la División Patrulla Vial y del Puesto Caminero, quienes regularizaron el tránsito en la zona. También intervino una ambulancia del sistema sanitario provincial, cuyo personal médico asistió a la conductora en el lugar.