ZONA RURAL: DOS PROCEDIMIENTOS CON DETENIDOS Y CARNE SECUESTRADA

Efectivos rurales realizaron dos procedimientos durante la madrugada de este sabado, en los que incautaron carne de origen ilegal y detuvieron a tres personas.

El primero ocurrió cerca de las 3:30 en el paraje El Palmar, donde dos jóvenes de 18 y 23 años fueron demorados cuando intentaban fugarse en una camioneta. Llevaban unos 200 kilos de carne bovina, cueros, cuchillos y sogas sin poder justificar su procedencia. Quedaron detenidos por la causa “Supuesto Abigeato”.

El segundo operativo fue a las 2:50 en la zona rural de Basail, donde un hombre de 58 años transportaba 35 kilos de carne de carpincho sin autorización. Se labró un acta por infracción a la Ley de Caza N° 1429-R y se decomisó el producto.

Ambos casos quedaron a disposición de la justicia.

