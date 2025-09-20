LO DETUVIERON CON UNA MOTOCICLETA HURTADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven de 22 años fue demorado en el barrio Zampa, su moto era buscada por la justicia.

Los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Resistencia, tomaron conocimiento sobre un joven de 22 años que merodeaba la jurisdicción en una motocicleta sustraída hace dos días. Se trataba de una Corven Energy denunciada como hurtada.

Alrededor de las 22, por una de las calles internas del barrio Zampa, demoraron un muchacho con una motocicleta similar, las numeraciones coincidían con la buscada, por ello labraron acta de secuestro y trasladaron a la dependencia policial.

En la Comisaría el joven fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Hurto, y el bien puesto a disposición de la justicia para posteriormente ser devuelto a su propietario.

