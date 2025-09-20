AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Sábado 20 de septiembre
📍 En PUERTO TIROL
11.30 hs: Jornada- Alumnos de la Escuela de Policía del Chaco.
-Ministerio de Seguridad
Lugar: Camping-Círculo de Oficiales de la Policía del Chaco.
🌙 Por la noche:
En 📍HERMOSO CAMPO
20:00 hs: Acto, 85° Aniversario de Hermoso Campo + entregas de títulos de propiedad.
Lugar: en el Predio Fiesta del Sorgo y Cosecha Gruesa.
📍 En LAS BREÑAS
22:00 hs: 68° edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles.
Lugar: Sobre Avenida Jones.
