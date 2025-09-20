AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sábado 20 de septiembre

📍 En PUERTO TIROL

11.30 hs: Jornada- Alumnos de la Escuela de Policía del Chaco.

-Ministerio de Seguridad

Lugar: Camping-Círculo de Oficiales de la Policía del Chaco.

🌙 Por la noche:

En 📍HERMOSO CAMPO

20:00 hs: Acto, 85° Aniversario de Hermoso Campo + entregas de títulos de propiedad.

Lugar: en el Predio Fiesta del Sorgo y Cosecha Gruesa.

📍 En LAS BREÑAS

22:00 hs: 68° edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles.

Lugar: Sobre Avenida Jones.

