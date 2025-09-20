INSSSEP INFORMA SOBRE LA NORMALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE INSULINA Y MEDICAMENTOS DEL PLAN DE DIABETES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Ante los reclamos recibidos por parte de nuestros afiliados respecto al Plan de Diabetes y la provisión de medicamentos, principalmente insulina, queremos llevar tranquilidad informando que en los próximos días la situación comenzará a normalizarse”- aseguró Irene Dumrauf, presidente del organismo.

En las últimas semanas se registraron muchas dificultades en la cadena de provisión, especialmente en el área metropolitana, debido al aumento de la demanda de los pacientes. Frente a esta situación, desde la Obra Social se intimó a los proveedores, dado que se trata de insumos vitales para la salud.

Los mismos informaron que los inconvenientes obedecen a problemas de producción en los laboratorios a nivel nacional, lo que impactó en la disponibilidad inmediata de insulinas como la Lispro y la Aspártica. No obstante, aseguraron que el abastecimiento se encuentra en proceso de normalización y que la situación mejorará gradualmente hacia fines de septiembre.

En este contexto, fue necesario ajustar temporalmente los procedimientos de entrega, lo que implica un tratamiento administrativo adicional, hasta tanto se regularice la provisión habitual.

Desde la Obra Social reiteramos nuestro compromiso con la salud de los afiliados y garantizamos que se están tomando todas las medidas necesarias para restablecer la entrega normal de medicamentos esenciales en el menor tiempo posible.

