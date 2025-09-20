CHOQUE EN EL PUENTE CHACO-CORRIENTES: FALLECIÓ UNO DE LOS HERIDOS

Una de las personas heridas en el impactante choque múltiple ocurrido en el Puente Interprovincial General Belgrano, falleció en la noche del viernes, producto de las lesiones sufridas, según confirmaron desde el Hspital Escuela de la Provincia de Corrientes.

Se trata un hombre de 57 años, identificado como Juan Carlos Perez, quien conducía una motocicleta Zanella 110 cc.

Desde la División Seguridad Hospitalaria señalaron que en primera instancia, el hombre ingresó con politraumatismos y se hallaba con supervisión médica, pero con el transcurrir de las horas fue desmejorando y falleció alrededor de las 22.

El siniestro se produjo pasadas las 16, cuando un camión Volvo de gran porte se quedó sin frenos cuando descendía por el puente hacia la provincia del Chaco y embistió a al menos 14 vehículos.