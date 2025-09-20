SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Sexta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de TRINIDAD LUIS ANSELMO, de 34 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello negro, ojos color Se le ha visto por última vez en Santa Maria De Oro 2099 Resistencia en fecha 17/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Sexta Resistencia al 3624434119 o al servicio de emergencias 911.-

