CAMINERA SECUESTRÓ UN CAMIÓN, UNA TRAFIC Y UNA CAMIONETA CON PEDIDO E INTERVINO CARGA DE SOJA

Resistencia

Agentes viales dieron ayer a la tarde con un camión marca Mercedes Benz, tenía pedido y estaba adulterado.

Era guiado por un joven de 21 y fue demorado en un control ubicado sobre RN 11 y avenida 25 de Mayo. No tenía las documentaciones.

Al consultar en el SIFCOP arrojó un pedido activo de secuestro del 2004, a solicitud de la cría 1ra de Sáenz Peña.

En la planta verificadora peritos detectaron que la numeración de motor presentaba adulteraciones.

Patrulla Vial Sáenz Peña

El jueves por la noche incautaron un vehículo marca Ssangyong, Istana Elite, guiado por un hombre de 51 años.

Al consultar en la web de la DNRPA y el SIFCOP, supieron que era buscado por la justicia.

Tenía pedido de secuestro por supuesto hurto, del 2023 a solicitud del Policía de C.A.B.A.

Camino Alternativo (Ex Ruta N° 16)

Ayer, secuestraron una camioneta marca Ford Nueva Ranger, con pedido de secuestro. Era conducida por un hombre de 39 años.

Descubrieron que también tenía pedido de secuestro del 2023, con intervención del Juzgado Civil y Comercial N° 4.

Makallé

Intervinieron una carga de Soja que era trasladada en un camión marca Iveco, conducido por un hombre de 40 años.

Le pidieron la documentación al chofer y consultar con la ARCA, desde donde se dispuso el resguardo de la carga en puesto. No pudo justificar origen/destino de la carga o productos transportados.

Sus pares de Castelli atraparon a un hombre buscado por la justicia, tenía dos pedidos de captura.

