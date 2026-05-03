MIRAFLORES: RECUPERAN UN TUBO DE OXÍGENO ROBADO DE UNA AMBULANCIA

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_*Continúan las tareas para dar con los autores del hecho.*_



Efectivos de la Comisaría de Miraflores lograron recuperar uno de los elementos sustraídos de una ambulancia en zona rural, en el marco de una causa por supuesto hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en el paraje El Techat, donde dias previos personal de salud había denunciado la sustracción de un tubo de oxígeno y un matafuego, tras quedar varados mientras acudían a una emergencia.

Tras tareas investigativas, los efectivos regresaron al lugar y, tras entrevistas con vecinos, obtuvieron información que permitió orientar la búsqueda hacia dos jóvenes que habrían sido vistos trasladando un objeto de similares características.

Luego de un amplio rastrillaje en la zona, los agentes hallaron oculto entre la vegetación un tubo de oxígeno, el cual fue secuestrado por estar vinculado a la causa.

En tanto, se estableció la identidad de los presuntos implicados, quienes se habrían retirado del paraje tras el hecho, por lo que se intensifican las tareas para su localización, así como para recuperar los elementos restantes.

La Fiscalía interviniente fue notificada y dispuso la continuidad de las diligencias de rigor.

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